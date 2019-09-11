世足資格賽中華男足vs.尼泊爾比賽精華。（中華足協提供）

中華男足在世足資格賽主場0比2不敵世界排名166的尼泊爾，就各方面而言都是重大打擊。致敗原因主要有二，就大戰略來說，英籍教頭蘭卡斯特（Louis Lancaster）在系列賽制定的戰術主要針對強隊，對尼泊爾沒有備案，過早丟球被迫暴露這個罩門；其次，換人名額又一次沒有用完，教頭難辭其咎。

蘭卡斯特上任後主打高壓拚搶戰術，嚴格來說這並不算攻擊足球，而是弱隊本來就沒有控球優勢，要以小搏大與其縮在後場擺鐵桶陣，於中前場做高位壓迫更能擾亂對手節奏，製造機遇戰的進球機會。首戰1比2惜敗約旦，也算是這套戰術執行到位。

中華隊本屆世足資格賽碰上澳洲、約旦、科威特，基本上都是守勢作戰，但同組還有個尼泊爾，理應有不同的作戰方針。然而，帶國家隊的困難處就是整合球隊，融入一套打法已不容易，遑論B計畫，教練團對尼泊爾並未改弦易轍，而是希望穩紮穩打，還能強渡關山。

梅開二度的安賈興奮跳到尼泊爾教頭身上，中華隊教頭蘭卡斯特（右下）則沮喪低頭。（陳怡誠攝）

欠缺B計畫 過早丟球暴露罩門

結果開賽不到4分鐘就丟球，迫使中華隊得要控球搶攻，冒險打不擅長的陣地戰。即便如此，若上半場結束前陳瑞杰的頭槌與陳柏良的小角度射門，這兩個絕佳契機至少能進其中1球，下半場可能是完全不同的故事，但球是圓的，沒抓住機會的中華隊在下半場被快攻打入第2球，輸掉一場不該輸、也不能輸的比賽。

把時間倒回到中場休息，0比1落後的中華隊若分析上半場戰況，下半場該如何扭轉乾坤？首先，教練團必須了解最適合主導中華隊攻勢的舵手，就是對約旦進球的溫智豪，他是中甲聯賽的先發攻擊中場，在中華隊卻都踢墮後的防守中場。儘管如此，上半場終了前那幾波威脅性攻勢，都來自溫智豪的傳球。

礙於教練團戰術布局，溫智豪（左二）的位置太靠後，無法發揮主控比賽的能力。（陳怡誠攝）

換人站位 封印溫智豪創造力

要拆解尼泊爾防線，中華隊必須讓溫智豪的位置更靠前，因此，中華隊首先要換的應是防守中場吳俊青。其實教練團若有針對尼泊爾的專屬戰略，壯碩的吳俊青是最適合的中鋒人選，但仍被安插在中場時，他不像對約旦有不怕衝撞的特點，而是被如泥鰍般滑溜的尼泊爾中場球員所困。且教練團似乎寄望壯碩的俊青能適時支援鋒線搶點，但他愈往前衝，溫智豪只得更往後靠，更無法支配比賽了。

蘭卡斯特在下半場的第1個換人，的確選擇了吳俊青，但頂替者並非對約旦時的選項，能夠組織分球，又樂於墮後防守避免失位，讓溫智豪、陳柏良更能往前進攻的林昌倫，而是邊鋒游家煌，並將左翼的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）位置內收，與陳柏良組成雙攻擊中場，這又暴露了中華隊另一個問題。

吳俊青（上）面對如泥鰍般刁鑽的尼泊爾中場球員，遇到了不少麻煩。（陳怡誠攝）

中華隊此役用沈子貴、陳浩瑋分居左右兩翼，兩人都展現炫目的盤帶腳法，但也都有太過黏球，給對手防線充足時間退防的問題，往往讓尼泊爾後防能有人數優勢，好整以暇、站好位置來化解中華隊的邊路吊中攻擊。

蘭卡斯特的第1個換人對象正確，問題也不在頂替人選，游家煌的確替中華隊右翼帶來活力，製造了多顆角球，問題是沈子貴、陳浩瑋最後都打滿了90分鐘，而沈子貴移到中場中路，變為4-1-4-1，意味著溫智豪還是不能上來主攻。

中華隊在第63分鐘被尼泊爾攻入第2球。（中華足協提供）

非贏不可 換人名額卻沒用完

陳浩瑋對約旦於下半場抽筋退場，沈子貴此役也有四肢稱地的拉筋舉動，顯示兩人不論是身體狀況或戰術面，都不應踢滿全場。而蘭卡斯特的第2個換人，是李茂換陳瑞杰的中鋒對位換人，然後就沒有然後了，第3個換人名額竟然「從缺」。

下半場0比2落後的地主隊，竟沒用完3個換人名額，令人費解，尤其主場對排名最低的對手若無法取分，系列賽頭兩個主場全敗，幾乎等於「玩完了」，此時輸3球和輸2球沒有差別，追成2平甚至逆轉勝才有意義，教練團應該也必須用最後一個換人名額，展現孤注一擲的企圖心。

沈子貴下半場有彎下身體拉筋的動作，最後卻勉強踢滿90分鐘。（李弘斌攝）

換人名額不用完，要不是穩操勝券，就是場上球員表現極佳，而教練「不認為」替補席上有其他球員能夠幫助這支球隊。但場上狀況顯非如此，板凳也不是沒有選擇，比如拚搶意識積極、又有頭頂能力的李祥偉，就是上來讓鋒線多一個搶點人手的好選項。這對摩拳擦掌的板凳球員也是打擊，覺得自己不被信任。

今年6月對尼泊爾的國際友誼賽，按規定能換6人，中華隊卻只換3人，如今於正式比賽再次交鋒，甚至僅換2人，也就是說，這不是蘭卡斯特第一次發生這種狀況了。要從昔日的最佳助手轉變為金牌教頭，也許臨場調度正是蘭卡斯特還要修習的學分，而在殘酷的競技運動，人們不會有太多耐心。

(中時電子報)