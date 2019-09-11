由於投資人擔心全球經濟成長前景，國際油價今天下滑。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價下滑0.8%，來到每桶57.40美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價下滑0.3%，來到每桶62.38美元。

(中央社)

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