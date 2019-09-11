全球經濟成長前景引憂 國際油價下滑 07:082019/09/11 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於投資人擔心全球經濟成長前景，國際油價今天下滑。 紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價下滑0.8%，來到每桶57.40美元。 倫敦北海布倫特原油11月交割價下滑0.3%，來到每桶62.38美元。 (中央社) #油價 #國際 #國際油價 #交割 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 白宮國安顧問波頓請辭 - 國際 飛一半破產！這航空取消所有班機 旅客超慘... - 國際 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 美國夫婦3年前才中樂透 現在當小偷 - 國際 專家：陸會打贏貿易戰 7年甩美技術獨立 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。