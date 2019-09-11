郭台銘今親送柯爸柯媽月餅。(郭台銘幕僚提供)

柯文哲、郭台銘今再度同框，郭台銘親送柯爸柯媽月餅。(郭台銘幕僚提供)

(6:40更新)鴻海集團前董事長郭台銘今上午6時前往新竹城隍廟，與台北市長柯文哲一同進行參拜活動，外界解讀是展現攜手合作打2020總統的決心。而郭團隊秀出要送給柯文哲父母的月餅，上面寫有「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」字樣。

今日郭、柯再度同框，兩人6點同赴新竹城隍廟參拜，上香完郭台銘先向柯爸致意，並比讚，隨後向左手邊的柯媽打招呼，並送上月餅禮盒。

參拜完後，柯文哲接受聯訪，被問到為何邀郭來拜城煌廟，他說，郭董秋節要來拜訪父母，台北新竹很近，既然到新竹，城隍廟是信仰中心，大家就一起上個香，純粹中秋送禮拜拜，不是中秋起義。面對媒體詢問是否擔任郭陣營總幹事，柯文哲說，蔡璧如應該會去幫忙，自己順其自然。

至於被問到郭台銘參選事宜，柯文哲回答就是拜拜不要想太多。要選不選當事人來講就好了，蔡壁如應該會去幫忙，總幹事再講啦!順其自然但也要盡力。

記者問柯，郭台銘有跟你說要參選嗎?柯文哲搖頭。

郭柯兩人稍後一起喝米粉湯，柯文哲迫不及待，郭台銘還沒開動正在脫西裝，柯文哲便大快朵頤。記者問好吃嗎?柯埋頭吃完全不回，反而是郭最後回了一句好吃。最後郭還剩大半碗，柯文哲早已吃完了。

稍後郭台銘拜訪柯文哲老家，被媒體堵訪時，媒體詢問:柯剛說蔡壁如會來幫你?郭台銘笑了說，我們今天是來送月餅，謝謝!又在柯家門口展示月餅，並親自送給柯媽，並展開上面的字條「健康如意、平安喜樂、為國為民、 莫忘初衷」給媒體拍照。

(中時電子報)