◎中國時報

國民黨籍立委陳學聖昨開記者會指出，蔡總統力推中共代理人修法，尚未立法，陸委會先開第一槍，在中國人民大學任教的前中研院研究員劉孔中成首位犧牲者，「被請辭」中研院兼任研究員。然依教育部主張，赴陸黨校、軍校外的公立學校任職不在禁止範圍內，相關規定若未釐清，以政治干預學術，不僅貽笑國際，且引寒蟬效應。

獨立參選總統申請連署截止期限9月17日將至，郭柯王三方幕僚昨共赴中選會，了解連署事宜。被媒體詢及是否確定推郭台銘角逐2020？鴻海創辦人郭台銘幕僚蔡沁瑜反問北市府顧問蔡壁如「妳覺得呢？」蔡壁如聞言後停頓3秒直言： 「應該是吧！」是否由柯文哲任總幹事，蔡壁如微微點頭示意，看來郭柯王結盟已成定局。

國人去大陸公立大學任教是否違法，教育部和陸委會的答案居然不同，陸委會認為必須個案認定。執政者要對付異己，最厲害的招數就是「個案認定」，如此就有選擇性執法的空間，以國家機器打壓異己，重現另類的白色恐怖。

◎旺報

民進黨執政，就會放軍事狠話，說幾句報復性的話，讓民進黨支持者聽了爽。有關《紐約時報》專欄提及「國軍正針對中國制定『防禦和進攻計畫』，報復手段包括『空襲中國福建省』」，國防部雖嚴正反駁，但外交部長吳釗燮一席話，真假虛實間，仍有用意。

美國《紐約時報》專欄作家紀思道（Nicholas Donabet Kristof）在近期發表的「台灣可能是美中戰爭導火線」一文中指出，台灣外交部長吳釗燮曾證實國軍正針對中國制定「防禦和進攻計畫」，且有高級官員提到，報復手段包括「空襲大陸福建省」。

美國《紐約時報》專欄文章稱，外交部長吳釗燮證實正針對大陸制定「防禦和進攻計畫」，且包含空襲福建省的方案。大陸涉台學者李振廣10日對此表示，民進黨企圖塑造台灣恐慌效應，以獲取選舉利益，他強調中共總書記習近平年初的對台談話，是以「和平統一」貫穿全文，台灣民眾應該要保持清醒，並體會大陸的誠意與善意。

◎工商時報

大陸吸引外資活水再出招。大陸國家外管局10日傍晚宣佈將取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，且一併取消RQFII的試點國家和地區限制。今後外資機構只需登記就可投資A股，等於全面鬆綁外資「限購令」，預料將為A股吸引更多長期資金。

台積電8月營收創單月新高，帶動半導體產業8月營收月增逾一成，表現突出，但上市櫃8月營收2.95兆元，月減0.27％，年減3.13％雙雙衰退，累計前8月合計營收22.11兆元，年增0.1％，則創歷年來同期新高。

蘇揆日前要求財政部朝降稅方向研議機車類貨物稅。財長蘇建榮10日指出，關鍵在降稅若有助於「造市」，有助提高我國營業稅與營所稅收規模，就可評估調降。據悉，財經部會傾向朝白牌125CC以下的機車檢討調降貨物稅，稅率很可能打對折，比照其他民生必需品約在10％左右。

(中時電子報)