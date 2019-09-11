川普、波頓不同調

白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）不幹了，他寫給總統川普的辭職信言簡意賅，只有兩行，比川普周二早上宣佈，已將他免職的推文還短。

「親愛的總統先生，我在此請辭總統國家安全事務助理職，並立即生效。感謝您給我這個為國服務的機會。」

相對的、川普在他的免職推文中寫道：「我昨晚告知約翰‧波頓，不再需要他在白宮的服務。我強烈反對他的許多建議，就像政府中其他人一樣，因此我要求約翰辭職，而他今天早上遞了辭呈。我十分感謝約翰的服務，下星期就會任命新國安顧問。」

其他白宮高層官員和波頓不同，當他們離職時，通常會寫洋洋灑灑的辭職感言，大力吹捧川普，但突然去職的波頓顯然不想這麼做。

John Bolton resignation letter short and to the point. pic.twitter.com/v5BZ6wbeae — Mark Knoller (@markknoller) September 10, 2019

川普推了免職文後，波頓公開嗆川普，說他不是被免職，而是主動辭職。「我昨晚提出辭呈。無論直接或間接，他都根本沒這麼要求，」波頓告訴美國國家廣播公司（NBC）記者亞歷山大（Peter Alexander）說，「我想了一夜，今天早上就辭職了！」

不過，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，川普要波頓今天早上遞出辭職，而他也照辦了。

在宣佈正式接任人選前，白宮國安副顧問古柏曼（Charles Kupperman）將暫代顧問。

據說波頓會去職，是因為與川普和其他顧問在一連串的外交政策議題上都意見相左，包括與阿富汗極端民兵組織塔利班（Taliban）的和談在內。

波頓是川普第3個國家安全顧問，更是眾多「陣亡」去職的川普政府官員之一。

(中時電子報)