郭台銘和柯文哲新竹城隍廟上香參拜，較受矚目的是，聯電榮譽副董事長宣明智在三獻禮中向城隍爺獻果。（羅浚濱攝）

台北市長柯文哲和前鴻海事長郭台銘，11日清晨6點同赴新竹城隍廟參拜，聯電榮譽副事長宣明智也陪同上香，柯文哲對媒體詢問相關問題，多沒有做正面回應。上百名媒體記者犧牲睡眠時間，很多人凌晨4、5點就來卡位，但郭柯對參選與否仍未給出明確答案。

政治人物逢廟就拜很正常，以往新竹政壇人士到新竹城隍廟參拜，主要是希望城隍爺做見證，最有名的例子是，20多年前，鄭永金和邱鏡淳2人為參選縣長的問題，在城隍爺面前斬雞頭，燒黃榜起毒誓。

柯文哲成立的台灣民眾黨群組，昨晚突然發出柯、郭2人今天一早6點要到新竹城隍廟參拜，原本不接受聯訪，後在電子媒體要求下，柯辦開會決定，柯文哲在參拜後會做聯訪。

新竹城隍爺一大清早就政治人物來拜，柯文哲算是第一人，引來上百名媒體記者犧牲睡眠時間，很多人凌晨4、5點就來卡位，頓時讓空蕩蕩的城隍廟人聲鼎沸。

柯文哲陪同柯爸柯媽到城隍廟，並郭台銘共同進入廟方安排的參拜位置，較受矚目的是， 聯電榮譽副董事長宣明智也陪同上香，在三獻禮中向城隍爺獻果。

柯文哲在聯訪時說，郭董秋節要來拜訪父母，台北新新竹很近，既然到新竹，城隍廟是信仰中心，大家就一起上個香，純粹中秋送禮拜拜，不是中秋起義。

對與中秋禮盒有「莫忘為國」？及是否會幫忙郭台銘聯署參選總統等問題，柯文哲沒有正面回應，一下說他要趕回台北上班，或要大家放輕鬆。媒體追問是否擔任郭陣營總幹事？柯文哲說，蔡璧如應該會去幫忙，自己順其自然。隨後兩人一起吃米粉湯。

郭台銘拜訪柯文哲老家，被媒體堵訪時，媒體詢問:「柯剛說蔡壁如會來幫你?」郭台銘笑了說，我們今天是來送月餅，謝謝!

(中時 )