【村長直播】09/11館長稱韓國瑜造勢，都有發走路工！(內附館長直播錄影)企圖造謠。

館長陳之漢10日晚間在直播時，質疑高雄市長韓國瑜日前的造勢有發走路工，他說「他那個動員令，你去問，那個老灰仔都有拿到錢耶!」並說「歡迎來告我」。桃園市議員詹江村錄下館長直播，並嗆館長「好膽不要刪」。

館長陳之漢10日直播時說，韓國瑜至今已經辦了6場造勢活動，花費的經費可能多達上億元，這些經費從哪裡來？疑似是韓粉的網友在直播留言中揚言要告。館長反嗆「要告快告」。

館長在直播中表示，當個總統一個月才多少錢薪水，當一個立委一個月才多少薪水，選舉一次好幾億「你光看韓國瑜，今年造勢第六場了，他那個動員令，你去問，那個老灰仔都有拿到錢耶，那個錢從哪裡來？現場那些錢從哪裡來？大家有沒有思考過?」

館長說，韓國瑜造勢已晶花好幾億了，「我講說他這個動員有花錢喔，你說你的證據在哪裡？證據在哪裡我問你，這麼多遊覽車的錢誰付？這麼多老灰仔吃的便當從哪裡來？現場這些椅子、燈光、舞台，這些老灰仔走路工的，他們為什麼來？你公布出來嘛！你競選經費敢不敢公布出來？你告我你要公布啊！你要公布嘛！那你這些錢是不是花了？這是不是走路工？是不是用錢在選舉？我哪裡講錯了？可受公評之事實，不要動不動就喊告啦！」

桃園市議員詹江村錄下館長陳之漢直播，說館長造謠「說我們花錢動員老灰仔，聽說又要賣東西，造謠刷一下韓國瑜？」詹江村問「你們有沒有拿到錢?」並說「告他應不應該?..這再一次走路工事件耶!」

網友留言「館長直播說有走路工、嚴重的污蔑及指控、韓競選團隊法律小組一定要蒐證提告及求償！告死那個敗類！」、「一定要告他信口開河、胡說八道，說什麼有發錢那為什麼我沒拿到」、「面對35萬人以上……走路工要花粉多$……😄😄😄！所以腳頭烏想也知不可能有發走路工這款事！」、「一定有人又在製造走路工2.0，該不會又要派人演戲，然後有人帶口罩出來指正，像黃俊英老師那樣，這讓人心痛的戲碼，竟然民進黨一用在用，太讓人難過了，當初這個是人格侮辱啊都不怕報應嗎。」

(中時電子報)