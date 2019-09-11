鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲幕僚10日下午一同前往中選會了解連署登記參選事宜，其中郭、柯今上午一起前往新竹城隍廟參拜。也傳出將在明天起義，但黨中央已多次表態，若硬選，將清黨。港媒對此就表示，清黨如真的發生，其規模、影響可能不亞於當年鍘「林郝」、鍘宋。

港媒《中評社》今發表評論文分析，國民黨是百年老店，分裂、清黨如家常便飯。這一次分裂、「清黨如真的發生，其規模、影響可能不亞於當年鍘林郝、鍘宋」。分析認為，「分裂、清黨會造成國民黨內傷，但事已至此，不得不為，否則黨紀廢弛，處境更凄慘」。

分析強調，國民黨已對於郭柯王結盟做了最壞打算，嚴陣以待。韓國瑜8日在新北市的造勢活動大獲成功，給了國民黨信心和力量。國民黨已多次警告，郭、王雖為大咖，若觸犯黨紀，一樣會手起刀落。關鍵時刻，就看郭王是否懸崖勒馬。

今早參拜完城隍廟後，柯文哲接受聯訪，被問到為何邀郭來拜城煌廟，他說，郭董秋節要來拜訪父母，台北新竹很近，既然到新竹，城隍廟是信仰中心，大家就一起上個香，純粹中秋送禮拜拜，不是中秋起義。面對媒體詢問是否擔任郭陣營總幹事，柯文哲說，蔡璧如應該會去幫忙，自己順其自然。

(中時電子報)