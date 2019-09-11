每年秋季是台灣欒樹開花季節，彰化縣溪湖鎮「東螺溪戀戀欒樹節」去年吸引千人到場，今年的活動也將在本月22日舉行，以動物派對為主題，活動當日除有文創市集，生態闖關、泡泡達人秀，百萬金剛鸚鵡翱翔天際，甚至還有恐龍踩街，保證讓參與的民眾度過一個難忘的周末。

湖埔社區大學執行長林淑玲說，今年「東螺溪戀戀欒樹節」活動當日有結合美食、文創、在地伴手禮等共130個特色攤位，組成文創市集，也精心準備了12道生態闖關遊戲，邀請民眾來闖關，還有泡泡達人秀，千人傳遞水資源等精采活動令人期待。9/22（日）上午八點至下午3點，邀請大家攜家帶眷，一起來參加東螺溪動物派對嘉年華會。

林淑玲表示，今年的氣候非常炎熱，導致台灣欒樹提早開花，目前東螺溪北岸兩側所種植約200顆，近1.5公里長的台灣欒樹隧道已經開花約50％，預計9月22日活動當日時，步道上會整個佈滿台灣欒樹的花；台灣欒樹又叫四色樹、木欒仔，是一種無患子科 為臺灣特有種植物，每年約10月開花。蒴果苞片先是粉紅色，成熟時為褐色。

(中時 )