王瞳日前捲入小三風波，遭馬俊麟妻指控介入婚姻，雖然雙方都矢口否認，事情看似告一段落，但其實兩人私下還是暗通款曲，沒刻意避嫌，4天內就密會2次，不倫風暴似乎仍持續延燒。

據《鏡週刊》報導，馬俊麟8日晚上9點出門健身，10點多王瞳就開車來會情郎，接近11點時，兩人就相約去吃消夜，並刻意選角落位置坐，詭異的是，他們是一起出健身房，但王瞳跑去開車到豆漿店前，馬俊麟則步行前去，似乎在營造彼此是巧遇假象。

不過其實和王瞳密會前，馬俊麟才跟老婆出門共進晚餐，他還在IG上傳合照，兩人戴了同款白色「夫妻帽」，看起來恩愛，不過之後他依然戴著同頂帽子去見王瞳。另外，本月5日，王瞳愛車停在馬俊麟家門口，沒多久馬俊麟從駕駛座下車，還含情脈脈離別，車子隨後開走，到東區附近時，果然下車的就是王瞳。

而同一時間，馬俊麟老婆現身自家門口，大雨滂沱中沒人幫她撐傘，她獨自一人前往取車。外傳，馬王有在找私人空間，方便密會，而如今4天內就拍到見面2次，看起來似乎仍藕斷絲連。

(中時電子報)