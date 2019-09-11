今年7月底爆發的私菸醜聞，使總統府和國安局形象受到重創，也使國安局長彭勝竹、總統府侍衛長張捷等高官紛紛下台。由於私菸案影響重大，為扭轉負面形象，據《鏡週刊》報導，總統府似有意裁撤現有的侍衛室，改立「秘勤局」。希望能杜絕歪風，以正政府顏面。

私菸案爆發後，台北地檢署於8月23日公布「首波偵結名單」，包括涉犯《貪汙治罪條例》或違反《稅捐稽徵法》等罪起訴13人，另緩起訴6人，其中華航4人，偵辦效率超高。案發第一時間，高官們也紛紛請辭、調任，參與購買香菸的總統官邸少將警衛主任林國欽、陳逸夫也遭撤換，就有人私下調侃林、陳2人根本是「為買七星，抖掉星星」。前副總統呂秀蓮更以「一室之不治，何以天下國家為？」來批評私菸案。

對於這風暴級的醜聞，總統蔡英文除了道歉外，現傳為了扭轉負面形象，並解決特勤體系多頭馬車的亂象，總統府規劃裁撤現有的侍衛室，改成立「祕勤局」，希望讓特勤人員脫離國安及軍方系統管控，直接隸屬總統府，統一事權、就近監督，以杜絕層出不窮的違紀事件。

(中時電子報)