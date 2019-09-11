角逐2020，郭柯王聯盟成型，三人幕僚昨甚至相揪去中選會拜訪詢問，鴻海創辦人郭台銘自行參選的機率越來越高。對此，國民黨台北市議員、國民黨2020參選人韓國瑜競選總部策略小組成員之一戴錫欽認為，對國民黨與韓陣營來講，一定與郭維持君子之爭，將砲口對準蔡英文，而韓郭比的絕對是政見牛肉，他相信蔡英文、郭台銘團隊絕對無法超越國民黨的國政顧問團陣容。

郭柯王三方幕僚昨共同前往中選會，對於是否推派郭台銘擔任總統提名人，永齡基金會副執行長蔡沁瑜反問北市府顧問蔡壁如「妳覺得呢」，隨即乾笑，蔡壁如則疑惑詢問媒體提問，聽聞後停頓3秒後說「應該是吧」，隨後似有默契地看向蔡沁瑜。外界關注柯文哲在郭台銘獨立參選後的角色，蔡壁如說，全力支持輔選的角色，至於是副手還是輔選，蔡表示，還在討論，媒體追問推柯擔任總幹事，蔡微微點頭，眼睛睜大，給外界無限遐想。

若郭台銘決定參選，韓陣營如何面對泛藍分裂局勢？據中評社報導，戴錫欽提及，絕對不會與郭陣營打負面選戰，會一致砲口對蔡英文，而韓國瑜跟郭比的就是政見牛肉，他相信蔡英文、郭台銘團隊絕對無法超越國民黨的國政顧問團陣容，但韓團隊政治策略上的安排還需更細膩些。

戴錫欽表示，在黨內初選過程中，北部藍、經濟藍或年輕選民好像認同郭的比例高於認同韓，這是韓未來要加強的部分，而韓組成的國政顧問團囊括藍營智庫、官僚與專業人士，要比未來國家願景、國政白皮書的內容與可行性，無論郭或蔡在這方面的論述與實力都不會超過韓陣營，因此重點會是韓陣營怎麼讓這份能量發揮出來。

戴錫欽認為，只要讓國民黨的國政顧問團發揮百分之百能量，讓民眾覺得顧問團真是強、政見有見地、對台灣發展十足有幫助，才能加分，並凸顯國政顧問團跟蔡英文、郭台銘兩人不同之處，「這是我們的強項，不應該變成弱項或發揮不了實質上對選戰的加分」

(中時電子報)