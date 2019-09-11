美國《體育畫刊》今天公布新賽季百大球星31-50榜單，由馬刺迪羅薩領銜，勇士新星羅素位居44。

《體育畫刊》昨日公布50-100球星，今日公布的31-40球星分別是迪羅薩、拓荒者麥科倫、國王福克斯、太陽戴文布克、塞爾提克塔圖'、活塞德拉蒙、獨行俠波爾金吉斯、金塊莫瑞、溜馬歐拉迪波以及雷霆亞當斯。

41-50的榜單是騎士洛夫、暴龍馬克蓋索、金塊米爾沙普、勇士羅素、魔術武切維奇、公鹿布雷索、溜馬透納、金塊蓋瑞哈里斯、七六人托必亞斯哈里斯、雷霆賈林納利。

(中時電子報)