「焦糖哥哥」陳嘉行，曾為momo兒童台節目主持人，近年轉換跑道當通告藝人、網紅，不過最近為了「焦糖哥哥」商標權爭議，跟前東家momo親子台對簿公堂，更指控前東家不僅逃勞健保，剝削台內員工薪水。

根據《鏡週刊》報導，焦糖哥哥5月在臉書PO文，表示到momo的存證信函，控訴他使用「焦糖哥哥」稱號和在活動上使用momo歡樂谷歌曲，因此侵權必須賠償，對此他表示該活動是地方慈善活動，也沒有收任何酬勞，主持人也只以「焦糖哥哥」介紹出場，就連當下唱歌也是對嘴，未料momo親子台竟認定「焦糖哥哥」商標遭侵權，還找來律師事務所大動作處理，並求償3.5萬元，至於為何用百萬律師費求償3.5萬，他表示因為momo台幫他對外活動報價是三萬五。

「焦糖哥哥」陳嘉行臉書全文。（圖／焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書）

此外他透露兒童台時期收入，一年主持收入八萬元，出席活動雖然一場五千元，但經紀公司就要抽35％，此外活動有時一個月連一場也沒有，加上一週有兩天需要到舞蹈教室練舞，這些額外工作天彩排都不支薪，此外還得配合親子台通告安排得隨傳隨到，對此電視台僅表示：「沒通告時你們可以自由打工」，絲毫沒有要出手援助，也讓收入太過拮据的他，曾經一天只喝一杯珍奶果腹。

(中時電子報)