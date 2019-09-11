CTWANT 政治爆卦》凌遲韓國瑜 害慘吳敦義 選不選?郭台銘爛招曝光

面對2020總統大選局勢，郭台銘有不同的顧忌，若執意參選大選，未來國民黨因其參選而落敗，郭董勢必得扛起裂解藍營不忠不義的罪名，最糟的恐怕也得承擔對母親不孝的批評。

郭台銘商人本色，一直避免政黨色彩。淡江大學政經系教授林偉修認為，郭董個人初期並無黨派傾向，商人一向作風都是各黨都交好、各黨都投資。郭董事母至孝，參加國民黨是應母親的要求，歷經國民黨黨內初選敗局，如果再與國民黨對著幹到底，既不忠義，也有不孝的成份。

有國民黨內部人士分析，若國民黨勝選，郭董仍是商界大人物，甚至在立法院也有自己的人馬，足以左右國民黨政策；如果國民黨敗選，黨主席吳敦義必須辭職負責，在國民黨一窮二白的情勢下，以郭董的財力和聲望，此時出馬競逐黨主席，相信任誰也擋不住。

東華大學教授施正鋒也說，以國民黨盤根錯節的老政黨，一時之間要整合國民黨有難度，倘若有前立法院長王金平或黨內大老相挺，郭董要拿下黨主席並非不可能。

據了解，國民黨總統初選前，有不少國民黨大老對韓流頗不以為然，也質疑吳敦義的選舉策略，因此積極勸進郭董參加總統初選，造就一股「挺郭」暗流，無奈「台風」不敵「韓流」。

據消息人士指出，郭董日前與國民黨大老談論選情時，接受大老建議，回歸當初參加總統初選的心態與作息，積極勤跑地方，除了要和地方政治人物搏感情，也討論了黨部的運作與支援概況。郭董近期也拜訪多名企業主，每週更會撥出時間，透過地方民代與在地中小企業主接觸，聽取各行各業的苦水。（記者／管衛民）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)