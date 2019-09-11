《新聞深喉嚨》節目畫面。(圖/本報系影音截圖)

2019.09.10新聞深喉嚨 雙雙提前巧變擦身而過 馬韓同框失敗美麗錯誤！

國民黨總統參選人韓國瑜，8日在新北市三重舉辦造勢大會，吸引35萬人到場支持；前總統馬英九致詞太久被韓粉噓下台，成意外插曲。傳有自稱「馬系」議員，在個人臉書稱馬不想放過韓，引各界熱議。政論節目主持人王又正直言：「我們在吞，韓粉在忍。」

昨日（10）國民黨活動，外界期盼馬英九、韓國瑜能同框，不料採訪通知原訂馬6點半先進行5分鐘致詞，韓則訂7點到場；不過市黨部又更改安排，韓提早至6點到場，馬則又改在6點25分致詞。此舉也被外界揣測，馬刻意躲韓。

王又正在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，有自稱「馬系」的議員，在個人臉書寫道：「馬想放過韓的時候就輪不到我說話，說一個謊要用更多謊來圓。」不少韓粉看不下去，王呼籲韓粉不要理他否則中計，就隨他去講。

王又正更直言，這位議員一定有目的，否則身為國民黨的年輕議員，難道不希望同志選上總統嗎？除非他認為還有「別人」，更適合代表國民黨？或是他認為有「別人」來挖國民黨牆腳，那個人能贏？王再度呼籲觀眾「忍耐一下，不要說話」，也提醒這些「自認」馬系議員不要太超過！因為「我們在吞，韓粉在忍」。

(中時電子報)