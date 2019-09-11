CTWANT 政治爆卦》凌遲韓國瑜 害慘吳敦義 選不選?郭台銘爛招曝光

在韓國瑜競選高雄市長前後，鴻海集團創辦人郭台銘出錢、出力也出人，在他當初的設想中，如果能獲國民黨提名參選總統，除了可自行守護北部的傳統藍營大票倉，選上市長的韓國瑜也替他穩住雲嘉南的票源，「南北勢力集結，問鼎總統勝算很大」。不過，後來事態發展與郭台銘的設想大不想同，韓國瑜不但沒有替他抬轎，還聯合黨中央將他作掉。

近一個月來郭董頻頻透過發言系統，暗示各項參與大選的可能發展。據有關人士分析，幾個月來一連串準備參選的假動作，都是針對國民黨出招，尤其是對韓國瑜的報復與凌遲。簡單來說，郭董想要爭取黨主席寶座，一定要拉低韓國瑜的支持度，因此唯有讓韓落選，黨主席吳敦義才會請辭負責，如此一來，郭董出頭的機會最大。

東華大學教授施正鋒認為，儘管郭董到現在仍吞不下初選落敗的這口氣，以他的財力要連署通過參選總統的門檻，一點都不難，最大的問題還是他不願被人批評分裂藍營。（記者／管衛民）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)