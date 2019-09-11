「瑞鈦實業有限公司」生產家庭清潔劑和洗髮精、沐浴乳等保養品，不僅是屈臣氏的供應商，更曾幫寶雅、特力和樂等大公司代工自有品牌，連吳淡如都在直播和廣播中大讚瑞鈦商品，如今卻遭爆該公司產品為接單後外包，更傳出欠債5000萬元後關廠，下游廠商拿不到貨款而怨聲載道。

據了解，早年從事建材五金生產，但因鋼鐵價格上漲，相關產業皆外移到中國，瑞鈦訂單趨近於零，2007年走投無路下移到宜蘭，其執行總監洪爾蓉自稱有國際調香師執照，故在洪的協助下轉型，改為製造洗衣精、洗衣紙的家清類工廠，後又開發沐浴乳、洗髮精等產品。

因為洪的「國際調香師」頭銜，屈臣氏、寶雅、特力和樂等大公司爭相與她合作，委託瑞鈦供應商品，或是代工自有品牌的沐浴乳和洗髮乳，瑞鈦自家產品也在這些大通路上架，從原本的黃昏產業成為炙手可熱的清潔保養用品大廠，連知名作家吳淡如都極力推薦，洪爾蓉在外更稱與吳是「閨密」。

記者詢問與瑞鈦的配合商家，商家表示與瑞鈦合作多年，洪爾蓉過去雖對原料品質和價錢多有堅持，財務上也多半沒有問題，但日前開出的數十萬支票也在8月15日跳票。

據了解，瑞鈦粗估至少欠了5000萬，小工廠們怨聲載道，瑞鈦則在跳票後始終大門深鎖，不時有債主在外逗留，還有人闖進瑞鈦工廠搜刮值錢物品，連董事長陳勝昌收藏的檜木關公神像都被搬走，工廠如今空蕩一片，彷彿已經廢棄的荒樓。

本刊致電洪爾蓉，但電話沒人接聽，記者留言至語音信箱，截稿前未獲回應。陳勝昌則承認跳票，但未正面回應5千萬債務的傳言，表示目前瑞鈦因為「一件事情」而影響通路，瑞鈦現已提告，正進行刑事訴訟中，至於產品流程則涉「公司機密」，不便回應，但不會逃避問題，還在處理中。

屈臣氏公司則表示，瑞鈦的確是其供應商，過去也有商品在屈臣氏獨家上市，但已是許多年前的事情。特力和樂公司回應，過去的確委託瑞鈦製作自有品牌，但只有單一商品，目前也因公司商品政策調整，沒有再跟瑞鈦合作。（記者／陳柔瑜）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)