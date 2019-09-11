CTWANT 封面故事》揪護士老相好嗑海鮮 唐從聖新超跑載新妹回家

唐從聖被本刊直擊與2年前傳緋聞的台大小護士嗑海鮮，不過，他溫馨接送情可不只有小護士，9月3日晚間，唐從聖進到南京東路上知名時尚舒壓會館，一待就是2個半小時，步出會館後，與一位花裙美腿妹在暗巷會合，他再開著新買的保時捷跑車送美腿妹回家。

9月3日晚間7點半左右，唐從聖開著價值663萬元的銀灰色保時捷911 Carrera S跑車，先到他投資的雞排店視察，吃片雞排後，到內湖看眼科，看診結束後，他又一路開往台北市區。

晚間9點半，車子在松山區一處僻靜的路邊停下，奇怪的是，唐從聖白天都大方正面示人，晚上卻突然戴著口罩，下車後鬼祟鑽進南京東路上知名的舒壓會館，待了將近2個半小時，直到深夜12點1分才步出店面。

離開舒壓會館後，唐從聖邊走路邊拿起手機，看似在聯絡事情，上了車卻遲遲未發動。正當本刊記者覺得奇怪時，一名大秀美腿的女子，拉著行李箱靠近他的車，果不其然，唐從聖立刻下車幫忙將美腿妹的行李放上車，接著2人同車而去。

凌晨12點18分，車子在八德路邊停車，才剛停妥，又往前開到相隔3個店面的超商前，副駕駛座上的美腿妹下車去超商買了瓶水後，迅速返回車內。奇怪的是，唐從聖竟然開車繞著超商旁邊的巷子一圈，又停回八德路上第一次停靠點，接著美腿妹下車拉行李進門，不過短短幾步的距離，唐從聖卻要多此一舉繞圈圈，令人更加好奇美腿妹的身分。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)