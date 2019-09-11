86歲「鬼王」司馬中原傳出戀上54歲的已婚的陳姓熟女，子女怕他被「吸乾」，換掉億元宅邸門鎖，不讓她自由進出；不過熟女也非省油的燈，不但每月只花3500元就租到司馬中原另棟市值3000萬元的透天厝，還宣稱要安排他與中國國家主席習近平見面。

陳姓已婚熟女7月突然入住司馬中原家，還帶著司馬中原去仲介公司，詢問賣房資訊，司馬中原子女認為老父根本就是遇上「桃花劫」，緊急換掉門鎖，將陳女趕出，並花更多時間陪伴，進行家產保衛戰。

不過陳姓熟女也不是省油的燈，據《鏡週刊》報導，她早就以月租3500元，承租司馬中原名下另棟市值3000萬元的透天厝，且該透天厝就在司馬中原億元宅邸的對面。

此外，她持續電話攻勢，與司馬中原維持電話「熱線」，還宣稱將安排鬼王與中國國家主席習近平見面。子女關不住老爸的心，決定提早分產，同時陪他一起前往大陸，以防「意外」。

(中時電子報)