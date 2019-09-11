「反送中事件」造成香港近期局勢的動盪不安，直到上周香港特首林鄭月娥宣布「讓步」，將撤回「逃犯條例修例」，事件才稍微降溫。對此，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山就認為，「讓步」之舉即使非奉北京之命，也必然是經過北京的拍板定案。據消息稱，今年北戴河會議討論的重點課題是「防範化解內外部重大風險」，中共中央總書記習近平本月3日在中共中央黨校「中青年幹部培訓班」發表談話時提到，「當今世界正處於百年未有之大變局，大陸面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的。趙認為，香港問題不能炒短線。

示威人士的五大訴求，林鄭月娥只避重就輕回應了其中的一項，而對關鍵的普選問題，則是刻意視而不見，並未回應其他訴求。遲來的正義不是正義，何況外界認為，這只是林鄭月娥施展的一項以時間換取空間的緩兵之計，故為香港問題的最終解決，留下了一份「未完成的答卷」。

趙春山教授日前在媒體《美麗島電子報》投書，「讓步」的行動即使非奉北京之命，也必然是經過北京的拍板定案。據說，今年北戴河會議討論的重點課題是「防範化解內外部重大風險」，而香港問題就名列其中。事實顯示，反送中抗爭行動造成的影響，已擴及到中共的內政、外交，乃至對臺政策等。

且香港前特首董建華表示，「反送中」運動明顯與過去群眾運動不同，看起來很鬆散，但實際上相當精密和隱密，他和隨後中共官媒《人民日報》發表的文章都認為，反送中行動之所以不斷升級，背後一定少不了臺灣、臺獨勢力和美國的介入。

趙春山強調，陸執政當局最關心的是，香港情勢是否影響到習近平的「維穩」。今年是中共建政七十週年，也是中共要達成建黨一百年「全面建成小康社會」目標之前，進入最後的衝刺階段。要完成目標，中共目前的「頭號工程」就是消除「絕對貧困」。現在距離2020年雖然已經不足四個月，而到2020年年底脫貧「底線」僅剩十五個月，可謂「時間緊、任務急」，相信中共領導階層也有兌現承諾的壓力。

他也提及，大陸國家主席、中共中央總書記習近平本月3日在中共中央黨校「中青年幹部培訓班」發表談話時提到，「當今世界正處於百年未有之大變局，大陸面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，當前和今後一個時期，經濟、政治、社會和國防軍隊建設、港澳台工作、外交工作、黨建等方面都將面臨重大鬥爭，而且愈來愈複雜。黨員幹部要知道風險在哪裡，表現形式是什麼，發展趨勢會怎樣，該鬥爭的就要鬥爭。」

趙春山總結認為，如果處理香港問題是長期的鬥爭，炒短線只會壞了大局，必須找出問題的關鍵之處才能釜底抽薪。反修例「風波」折射出了香港社會的一些深層次矛盾和問題，一般市民特別是年輕人常抱怨的住房難、貧富差距大、向上流動難等社會問題。解決這些問題不是一日之功，需要進行全面和徹底地解決，才是破局之道。

(中時電子報)