高雄長興材料高姓老董豪宅劫案主嫌張朝亮、周俊誼與涉嫌銷贓的王姓男子及施姓女子昨晚移送橋頭地檢署複訊，被警方送辦，訊後張朝亮將在今早開羈押庭，王男新台幣3萬元交保，施女被限制住居。受未落網的周俊誼則早已獲羈押。

據了解，高雄市鳥松區的長興材料高姓老董豪宅，在8月29日遭張朝亮夥同周俊誼持槍闖入，控制屋內2男、4女共6名園丁，洗劫屋內金飾、外幣等財物後，搶走園丁機車逃逸，離去前還不忘帶走現場監視器主機，警方專案小組陸續逮捕3男1女，其中7日落網的周男已在押，張朝亮等3人前天陸續落網。

警方指出，張朝亮20年前犯下新光集團創辦人吳火獅長女吳如月豪宅、前高雄縣議長陳田錨住宅等強盜案，去年初才假釋出獄，後來因案被撤銷假釋遭通緝，淪為毒品等案通緝犯，如今重操舊業落網回籠。

張、周當天犯案後，分別逃竄到台中與桃園，並將贓物交由王男及施女銷贓，周俊誼7日在台中落網，張朝亮前天在桃園被捕。張朝亮昨天傍晚被警方依強盜及毒品等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢察官訊後，近深夜10時向橋頭地方法院聲押。將在今早召開羈押庭。

(中時電子報)