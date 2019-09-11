2019世界盃男籃賽進入四強爭奪戰，阿根廷與西班牙率先出線，今晚美國迎戰法國，澳洲和捷克兩匹黑馬捉對廝殺，有人歡喜有人傷悲，當中又莫過於希臘「字母哥」阿提托康波以及爆冷出局的塞爾維亞約基奇，本屆賽事可說是NBA巨星墳墓。

塞爾維亞在賽前奪冠呼聲僅次於美國，可惜卻在昨晚敗在阿根廷的腳下，效力於金塊的約基奇，雖然繳出16分、10籃板、5助攻的全能成績單，但最終還是只能含淚離開大陸這個傷心地。

上賽季NBA例行賽MVP得主阿提托康波更是鬱悶，八強賽雖然擊敗捷克，但由於勝分不足而飲恨止步，阿提托康波在關鍵時刻被裁判吹了進攻犯規，犯滿提前畢業，而這個哨音也宣判了希臘出局命運，即便希臘再如何抗議也於事無補。

上賽季最佳陣容如今還續留在世界盃的也只剩下法國戈貝爾和美國肯巴沃克，今日兩隊將展開對決，勢必會有一人得接受失敗命運。

(中時電子報)