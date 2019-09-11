美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天表示，總統川普準備好在無預設條件下會見伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani），同時也對德黑蘭當局維持「最大施壓」。

法新社報導，梅努欽說：「如今總統已講明，他願意在無預設條件下進行會面，但我們維持最大施壓的做法不變。」數天前，伊朗剛聲明已啟動離心機來升高濃縮鈾庫存。

當被問及川普是否有可能於本月稍晚在紐約舉行的聯合國大會場邊會見羅哈尼，站在梅努欽身旁的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）說：「當然。」

梅努欽與蓬佩奧對記者發表談話前90分鐘，川普剛宣布開除國家安全顧問波頓（John Bolton）。

有人暗示，鷹派人物波頓下台恐意味著美國對伊朗政策轉趨溫和。對此，梅努欽予以否認，指川普政府宣布將多個親近德黑蘭當局的組織領袖冠上恐怖分子稱號。

遭制裁的組織指揮官或高階領袖包括伊朗革命衛隊轄下特種部隊「聖城部隊」（Qods Force）、真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯集團（Hamas）轄下的武裝支翼，以及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）。

梅努欽說：「我們對伊朗祭出的制裁比任何人都要多，而且絕對在發揮功效。」他說：「我會說，在對伊朗施加最大壓力的行動上，國務卿蓬佩奧、我和總統完全一致。」

路透社報導，羅哈尼的顧問寫說，川普突然開除波頓，暗示著美國施壓策略正在失敗。

羅哈尼本人除否認伊朗在尋求核武，也已表示不會跟美國談判，除非華府解除它片面退出2015年核子協議後所重祭的各項制裁；美方則堅持，有預設條件就沒有會談。

(中央社)