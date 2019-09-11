根據中國天氣網顯示，今明兩天北京雲量較多，延續清涼天氣，最高氣溫25℃，最低氣溫18-19℃，早晚體感偏涼，公眾請注意添衣。未來三天，仍有降雨影響京城，今夜西部北部山區有小雨，12日夜間到13日白天還將有一次全市性降雨天氣，請注意關注臨近預報。中秋小長假期間天空雲量較多，白天最高氣溫25-29℃，比較適宜戶外活動、走親訪友。

昨天，北京陰雨送清涼，南郊觀象臺的最高氣溫僅為21.2℃。今早天氣較涼，6時30分氣溫僅18.8℃。

今明天北京雲量較多，延續清涼天氣。北京市氣象臺預計，今天白天多雲間陰，北風二三級，最高氣溫25℃；夜間多雲間陰，西部北部山區有小雨，北風一二級，最低氣溫18℃。空氣清新，適宜戶外活動和開窗通風，早晚體感偏涼，出行請注意適當添衣，謹防著涼感冒。

未來三天，仍有降雨天氣影響京城，今夜西部北部有小雨，12日夜間到13日白天還將有一次全市性降雨天氣，請注意關注臨近預報。

(旺報 )