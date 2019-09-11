PTT網友發文、留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

國民黨總統參選人韓國瑜，在8日新北市三重35萬人造勢現場，以「他奶奶的」、「放馬過來，恁爸等你」怒嗆黑韓產業鏈。媒體人鄭弘儀曾以「X你娘」、「龜孫子」辱罵前總統馬英九，卻在節目中與來賓痛批韓不該講粗話，網友傻眼直言：「雖然很愛看各家討論酸韓，但就是鄭弘儀沒資格討論這個。」

鄭弘儀在政論節目中表示：「昨晚韓國瑜他講他XX的、放馬過來XX等你。」在座來賓鍾年晃則回應：「我相信台灣大多數的人，可能超過90％以上的人都是庶民，我們在座大家都是庶民，我們也沒有什麼一官半職，可是我們平常講話會不會像他在台上這樣子？不會嘛！我們不會說，平時大家私底下聊天說話，三句話就問候人家母親，或問候人家奶奶，不會嘛！」

網友在PTT發文《鄭弘儀在討論韓說髒話》，寫道：「雖然很愛看各家討論酸韓，但就是鄭弘儀沒資格討論這個，忘記自己在造勢場合國罵過嗎？在那邊講 『為什麼可以在一個這樣公開的場合……講粗話？』怎樣也輪不到你討論好嗎。」

文章一出，其他網友紛紛回應：「真的綠營一堆這種人」、「你怎麼會有這種做過就不能罵的邏輯想法」、「他道歉過了啊」、「國罵閩南話是台灣價值」、「他有資格說別人講髒話喔？」「他最沒有資格，而且他是指名道姓喔！韓是一種情緒表達，鄭直接嗆名字罵髒話」、「真的扯」。

(中時電子報)