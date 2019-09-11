8日韓國瑜造勢大會，意外出現馬英九致詞時在群眾鼓譟不耐之下而提前被主持人請下台的情形，韓國瑜電話致歉之後，原本10日馬韓要在台北市國民黨的基層活動同台粉碎流言，不料最後居然沒有同台，馬英九基金會執行長蕭旭岑今日(11日)表示，馬英九8日當下感到錯愕，他也認為馬英九當天致詞講政績並沒有錯，因為要靠對比藍綠執政表現，才能爭取社會多數支持國民黨，而10日馬英九並沒有刻意與韓國瑜避開，本來時間規劃上想要碰面，只是因為人多未能如願，不過馬英九仍會支持韓國瑜。

蕭旭岑接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚的專訪，對於8日的情形，蕭旭岑表示原本韓總部告知7點20分馬吳韓同台，馬英九到場時才知道韓無法在7點20分就到，於是等了一個多小時，吳講完後馬被通知上台講，講一講突然有群眾鼓譟情況結果被主持人要求下台，任何人都會錯愕，因為沒有人告知他發生甚麼事，沒有人告知韓國瑜來了，以馬英九的個性如果知道韓國瑜來了，一定會趕快收尾。

至於原本表訂行程只給馬英九講5分鐘，結果講了10分鐘是否講太久？蕭旭岑說因為不知道韓國瑜甚麼時候會來，而且也是幫忙韓國瑜暖場，馬到場總要告訴大家為什麼要選國民黨，因此要比較馬政府與蔡政府執政，所以講了多久並非重點。

對於有些人質疑馬英九談話內容與韓國瑜缺乏連結，並非當天群眾想聽的，蕭旭岑表示馬英九去努力幫韓國瑜助講，卻針對內容批評這樣對嗎？且人民為什麼要再選擇國民黨？因為這3年人民受夠民進黨執政作法，馬英九用數據告訴大家、拿國民黨執政對比，難道不對嗎？如果不講政績，人民為什麼要選國民黨?激情的喊韓國瑜只能說服一小部分人，要說服的是大部分人，所以講政績沒有錯，如果不講政績不比較，只靠一小撮人能當選嗎?

蕭旭岑還質疑韓國瑜都打電話給馬英九致歉後，為什麼還有打著韓家軍旗號的人繼續批評馬英九？這樣不就是害韓國瑜？

蕭旭岑也否認馬英九叫郭台銘出來參加國民黨內總統初選，表示誰能叫郭台銘出來選，他說任何人要參加初選馬英九都樂觀其成。而且初選結束後馬英九也已經表態支持韓國瑜了，因此蕭旭岑不滿有些人現在繼續宣稱郭台銘是馬英九找出來選的。

至於馬英九對郭台銘可能參選總統的看法？蕭旭岑說馬英九當過6年國民黨主席，他對國民黨提名的候選人一定支持，一定會全力幫韓國瑜助選。郭台銘是否參選還不確定，很多人卻說馬英九有責任把郭台銘勸回去，馬英九是郭台銘的爸爸嗎？為什麼要為郭台銘的行為負責？如果要整合，應該是黨中央和候選人要好好努力，把責任都丟給馬英九很奇怪。

至於以後是否要讓馬英九再去造勢場合幫韓國瑜助選？蕭旭岑說去了是要幫韓國瑜加分，如果又發生8日的鼓譟情況反而造成紛爭，作為幕僚會審慎評估是否讓馬英九去。

蕭旭岑還表示，10日馬英九沒有刻意避開韓，馬辦本來得知韓國瑜晚上6點整會到，於是待到6點10分，預期會遇到韓國瑜，但結果因為人太多沒有遇到，而且10日的行程又是黨部臨時通知的，本來馬英九當天晚上6點30分就另有重要行程需要再前往。

(中時 )