蔡英文總統日前遭台大榮譽教授踢爆英國博士學位論文造假，她在臉書貼文指「正式提告」。但政論節目主持人彭文正、前台大教授彭文正在所主持的節目中開嗆蔡英文，強調3次「我個人背書！蔡英文沒有拿到博士學位！」。看完該節目後，網友對此表示「蔡GG了」。

主持人彭文正和李晶玉所主持的《政經看民視》今年4月停播，他倆之後轉戰Youtube網路節目，改開《政經關不了》復出。彭文正在昨天10號的政論節目中表示，「我再講一遍，蔡英文沒有拿到博士學位！」

他似乎無懼總統府對賀德芬提告，強調了3次，「我再講一遍蔡英文沒有拿到博士學位！」他強調，「他有一槍斃命的證據！」

彭在節目中表示，「連串的證據與LSE就學規定對照一對照，」一切的謎底都解開了！『蔡英文本來想要進入LSE博士班，但因為資格考試沒有通過，她有兩個選擇，留下來繼續拿一個碩士，或是她可以再一次去申訴，結果她選擇第三種...就是她烙跑了』！

彭文正更在節目中大喊呼籲：「歡迎蔡英文來告！蔡英文沒有拿到博士學位，中途烙跑！」。

相聞資訊被廣傳到批踢踢網路論壇，網友也對此表示，「公開論文就能解決的事能拖到現在也是厲害」、「蔡GG了」、「1450上工啦」、「如果一個人居然用假學歷騙了全國36年，還當上總統，這個可是世界級核爆」。更有網友說「把博士論文全部公開啦」。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/截自批踢踢論壇)

(中時電子報)