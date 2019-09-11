阿澎穿性感睡衣，讓現場來賓都驚呼。(圖／翻攝自臉書)

阿澎素顏真面目曝光。(圖／翻攝自臉書)

憲哥也讚她素顏漂亮。(圖／翻攝自臉書)

網紅劉芃芃（阿澎）擁有天使臉蛋和魔鬼身材，去年因穿低胸背心在彰化老家賣魚爆紅，有「最美魚販」封號，近日她被偷拍居家模樣，素顏和睡相都曝光，讓來賓都超震驚，最後被現場過半數男性觀眾票選「幻想破滅了」。

阿澎近日被《綜藝大熱門》突襲拍攝居家模樣，洗完澡的她穿著黑色細肩帶性感睡衣，坐在床上保養美腿，身體往前傾時，雪乳快彈出，一雙白皙長腿也全都露，養眼畫面讓現場男性來賓都驚呼，爽喊「就播這個就好了！」。

不過等到阿澎進入夢鄉後，她的睡相也讓大家震驚，因為她不僅睡到雙腿開開，還伴隨著打呼聲，讓在棚內觀看的沈玉琳更直呼：「打呼好像老兵！」阿澎坦言自己打呼外還會磨牙，最後外景主持人黃豪平闖進她的閨房，直接吵她起床，她一臉驚嚇，素顏真面目也跟著曝光。

看到脂粉未施的阿澎，連憲哥也忍不住大讚「漂亮耶」，黃豪平也誇她眼睛很勾人，不過她的睡相，仍被現場超過半數男性觀眾票選「幻想破滅了」。

(中時電子報)