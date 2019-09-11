國民黨昨在大直典華辦理北市里長促進會授證典禮，前總統馬英九快閃10分鐘，快速離去，未與國民黨總統參選人韓國瑜同台。對此，國民黨北市議員游淑慧認為，昨晚馬早到早走、和韓錯開的狀況，有人不滿，覺得馬在回敬韓，甚至以「小氣」來指責。游直言，大家心中小劇場越多，越無助團結，她舉總統蔡英文、行政院長蘇貞昌為例，認為不管原本關係如何，在大局面前、在政黨目標之前，都放下個人成見、互相幫忙，這才叫團結！

前總統馬英九8日幫國民黨總統參選人韓國瑜在新北站台時，還沒致詞完就被韓粉轟下台。國民黨昨在大直典華辦理北市里長促進會授證典禮，原先市黨部安排韓國瑜6時到場等待馬英九，不料，馬在接近6時前就已經到場，而韓則未到場，馬僅待約10分鐘向與會人士致意後離開，馬韓未碰到面。

游淑慧在臉書指出，8日造勢活動上馬被嗆事件，有人覺得這是韓陣營陰謀、這是「被整」了；而昨晚馬早到早走、和韓國瑜錯開的狀況，也有人不滿，覺得馬在回敬韓，甚至以「小氣」來指責。她感嘆表示，大家心中小劇場越多，越無助團結，如她之前所說的，現在的國民黨欠缺互信跟自信。

「看看民進黨吧，這才是政黨，面對選戰、全黨一致」。游提及，蘇貞昌與蔡英文的不合在政壇很有名，不管是兩人在2006年擔任行政院正副院長的期間內的「水火不容」，到後來兩人十多年來幾度交手，有火藥味，也有團結場面，精采程度不輸蔡英文與賴清德！其中2013年蘇貞昌接受鄭弘儀的訪問，影片中蘇貞昌嗆問「上次有這樣問蔡英文嗎？」完全呈現蘇蔡當年兩個人的心結。

不過游淑慧認為，即便恩怨十幾年，但在捍衛執政權的大局上，兩人合作了，都放下心中的成見，並不是蔡、蘇兩人突然互相情投意合，而是他們兩個意識到2020民進黨政權保衛戰需要合作！「這就是團結！所有的恩怨從1月11號後再算吧」。什麼叫團結？游淑慧重申，不是好朋友之間互相幫忙叫團結，而是不管原本關係如何，在大局面前、在政黨目標之前，都放下個人成見、互相幫忙，這才叫團結！

(中時電子報)