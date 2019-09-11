本屆世界盃身為主辦國的大陸男籃隊，在天時地利人和的情況下依舊嘗到潰敗苦果，頭號戰犯莫過於周琦了。在經過幾天沉澱和思考後，周琦在微博寫了一段話，他表示，不敢祈求被原諒，只求能繼續保有美好願望以及初心。

大陸隊在分組預賽首戰擊敗象牙海岸，第二戰面對波蘭，原本有大好拿下勝利機會，進而以2連勝提前晉級16強，甚至直接拿到明年東京奧運入場券。

沒想到周琦卻在關鍵時刻發生傳球失誤，導致被波蘭逆轉而落敗，緊接著又敗給了委內瑞拉，無法闖進16強。而大陸隊在17-32排名賽先勝韓國，不敵奈及利亞，在比較得失分後又將東奧門票拱手讓給伊朗，大陸只能落到明年最終資格賽，但這場24隊搶4張門票的機率更加渺茫，可說是周琦的那個失誤，恐將導致大陸隊無緣參加明年奧運會。

周琦絕對想不到一個失誤竟然會成為大陸男籃的最終失敗，這個結局與後果都是他無法承擔的，但日子仍需得過，他今天表達了自己的心情，不祈求任何原諒，只求繼續保有美好的願望和初心，很快，我們將各自返回各自俱樂部，備戰CBA新賽季。在聯賽期裡，重新磨練，重新創業。

周琦在發這篇心情文章的同時還配上一張攀岩照面，顯示如履薄冰，一不小心就會跌得粉身碎骨。

(中時電子報)