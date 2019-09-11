今天凌晨3點半左右，台中市南屯區知名夜店發生打架事件，2名男子在舞池跳舞時因人多推擠口角，雙方友人上前勸阻無效衍生衝突，雙方展開大混戰，驚動在夜店外設臨檢站的台中第四分局員警，立刻出動快打部隊支援迅速控制場面，並帶走7名滋事者回派出所偵訊。

台中南屯知名夜店舞客鬥毆，警方帶回滋事份子。(警方提供/戴志揚台中傳真)

據了解，約凌晨3點45分，台中南屯區大觀路一家多次上媒體的知名夜店發生鬥毆，該店安管立刻向警方報案店內有舞客疑起糾紛，剛好在現場附近執勤的警力一聽到就衝進現場處理，在二樓舞池發現客人正在發生推擠糾紛，警方調查，現場一名胡姓、吳姓男子，在二樓舞池跳舞時因不滿人多遭推擠，於是用力推擠導致雙方友人不滿發生口角。

臺中市警局表示，警方對於發生於夜店及各種形式暴力事件防處向來非常重視，一經發生即速處置，本件雖非街頭暴力，為防患未燃，仍以最高效率進入店內排除。同時呼籲業者平時加強自主管理，消費者也應保持理性，對於可能滋生暴力行為，警方處置絕不手軟，不須觀望。

(中時電子報)