面對黑韓風波，國民黨總統參選人韓國瑜於首場新北造勢愈挫愈勇，2014年與台北市長柯文哲較勁失利的國民黨中央委員連勝文今天形容，「當狼（民進黨）一腳踹開了狽（柯文哲）之後，狡猾的狽也只能想辦法去蹭一隻更勇猛的老虎（郭台銘），才能在政治叢林繼續生存？」他說，柯P的確看穿了國民黨內部的許多矛盾，也藉此操弄，國民黨人士若不能認知需塑造一個新的時代，以沒有根據的假新聞質疑在前線作戰的同志，那這就是在重蹈2014年的覆轍。

連勝文以2014年與柯文哲交手經驗表示，自己2014年選不好，只得約61萬票，而當時黨中央認為這結果無關執政表現，也與太陽花後大環境無關，就像現在，完全怪候選人自己，也有人說當初若是丁守中選，就不會是這結果，這些指責自己都概括承受。

時序拉到2018年，連勝文說，去年大環境對國民黨極為有利，老柯市政一蹋糊塗，外部又有韓流加持，候選人也換成丁守中，結果開票國民黨卻只得了57萬票，比自己在最惡劣的環境中去選，得票還少。

連勝文分析，老柯在2014年，因太陽花而起，再加上民眾對國民黨執政不滿，同時選舉過程中，他及他的團隊不擇手段，用各種假新聞及網路霸凌，再配合特定媒體及名嘴黑自己，最後得了85萬票，但到了2018年，他卻只得了58萬票！而且還是因為邊投票、邊開票，他才勉強贏三千多票，扣掉民進黨24萬票，「表示最少有3萬人上次投他，這次棄他而去」，令他質疑「一個市長做四年再遜，也不應該開這種票吧！？」

連勝文形容，「這是否也說明了，當狼（民進黨）一腳踹開了狽（柯文哲）之後，狡猾的狽也只能想辦法去蹭一隻更勇猛的老虎（郭台銘），才能在政治叢林繼續生存？」但老柯為何現在還能擾亂國民黨？他認為，我們應該先問國民黨的支持者，為什麼不相信自己的候選人，而要去相信假新聞或特定媒體及名嘴的謬論？

連勝文說，很多人不知道，在2014年許多名嘴對他的攻擊，在「選後」經過「漫長」的司法驗證，都已證明是抹黑，雖還了他清白，但選舉早已結束！許多傷害頗大的假新聞，例如「別讓勝文不開心」或「地瓜媽媽事件」，事後雖已證明完全是捏造，但選舉早已結束！更離譜的是，早已經過司法驗證是柯陣營自導自演的「老鼠尾竊聽事件」，不只當下造成許多選民決定不投我，即便到了現在，還有許多人不知道這是柯陣營骯髒的手法，還認為是他們在竊聽！

連勝文喊話，各位真的要讓這樣的悲慘冤屈，再次的發生在國民黨其他的候選人身上嗎？柯陣營在選舉時被我方抓到，在競選總部當中，有30幾個IP，每天半夜固定攻擊他及家人，但老柯被記者詢問時裝瘋賣傻說，這是支持者個人行為，媒體、社會及選民也就不追究了。這是哪種雙重標準？？媒體及部分選民，對老柯白癡式的寬容，正是老柯今天還能夠持續興風作浪的主因！這也是為什麼當初他可以污辱他是神豬，現在又能說陳菊是肥國瑜，竟然還沒事！因為有什麼樣的選民，就會有什麼樣的候選人！

連勝文指出，老柯的確看穿了國民黨內部的許多矛盾，也藉此操弄。而這些矛盾的形成與過去十幾年來國民黨的主事者、領導方式及許多內部紛爭有極大關聯，因此國民黨內常常會有誰也不服誰，也見不得人好的自私情結。

連勝文示警，他選舉時，有將近一半時間，都在面對內部人扯後腿，現在國民黨人士如果不能認知到要去塑造一個新的時代，是在拚這個國家的未來，而持續被情緒或私利所蒙蔽，甚至以沒有根據的假新聞，自以為清高的去質疑在前線作戰的同志，那這就是在重蹈2014年的覆轍！

連勝文說，如果你是國民黨支持者，你還要再去相信沒有根據的假新聞，或是選擇相信名嘴的胡言亂語，那你才是真正的傻子！這個國家毀了，你或你的家人因此而受傷，你真的只能怪自己笨！是的，你沒看錯，就是你自己笨！

(中時 )