「哇喔~哇哇哇……啊！」這是影片的開頭，原本正在讚嘆美景的女子下一秒卻因踩滑當場墜谷15公尺，而她頭上的GoPro也記錄下這驚恐的一幕。墜谷的女子是美國26歲沙灘排球員芙瑞森(Heather Friesen)，她在2016年到夏威夷檀香山的「Kaau Crater」健行區登山時，不慎踩滑當場墜谷15公尺，雖然斷了10根肋骨身受重傷，所幸沒有生命危險。

據《太陽報》報導，芙瑞森當時和朋友一起到Kaau Crater健行區登山。影片中可以看到芙瑞森因為好奇想要看清美景站的太近以致腳滑墜谷。芙瑞森說，當她墜谷的那一刻，她想了很多事情。包括她應該要保護她的手臂，因為她需要它，接著她想到她的家人和男友—現在的丈夫，會非常的擔心。芙瑞森這一腳滑使她斷了10根肋骨、肺萎陷、肩胛骨骨折等等嚴重的傷勢，影片也錄下她痛苦的哀號與當時因為肺萎陷導致不能正常呼吸的喘氣聲。最後在友人、救援直升機等幫助下將她送往醫院急救。

(中時電子報)