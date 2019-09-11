嘉義縣議員王焜玄因去年競選議員期間，涉嫌大規模買票被檢方起訴賄選，11日法官判決4年徒刑、褫奪公權6年。王焜玄因此案被羈押無法宣誓就職，今年7月間交保後2天即補宣誓就任第19屆嘉義縣議員。

王焜玄委任律師陳澤嘉說，目前未收到判決書不清楚判決理由，待收到判決書將研議上訴，堅決捍衛清白。

王焜玄因去年九合一選舉競選期間被查獲涉嫌買票，被嘉義地檢署起訴賄選，檢方及同選區落選頭、前縣議員張貴忠都對他提起民事當選無效之訴，一審嘉義地院5月間判王焜玄當選無效，王焜玄提起上訴，目前二審中。

一審法官判決王焜玄當選無效的理由是，王焜玄透過多名樁腳以鄰為單位，做有計畫性、統籌分工大規模買百餘票，雖然許姓樁腳等人辯稱為報答恩情、自己出錢替王買票，但5名樁腳都以1票1000元向選民買票，供詞口徑一致是為了還人情，但如果為還人情，理應讓候選人知道，才能達到還人情的用意，卻又辯稱候選人不知情，不合常理。

今年7月10日王焜玄涉嫌賄選案一審最終辯論庭後，法官裁定150萬元交保、限制出境出海，被羈押約8個月的王焜玄獲保釋，12日縣議會即辦理補宣誓儀式，王焜玄就職，今天法官依違反選罷法判王焜玄4年徒刑、褫奪公權6年。

(中時 )