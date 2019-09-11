交通部宣布延後《汽車運輸業管理規則》第103之1條上路執法，給Uber司機更多時間，以利轉職到多元化計程車，但計程車業者不滿政府放水，今動員至行政院緩速繞行。
台灣計程車產業發展聯盟上午動員計程車包圍行政院，號稱約有3000輛，同時發出聲明，批評政府已經明訂取締日期，不應該擅自變動、帶頭放水，而Uber司機自救會惡意鼓吹司機持續非法營業，再要求寬限違法營業，形同作弊，不值得同情。
中華民國計程車派遣產業發展協會秘書長曾弘義表示，交通部修法給了4個月時間，這就是緩衝期，現在又無預警宣布延，讓計程車司機非常失望。他說，交通部給Uber司機4個月考試，但他們前三個月不參加，最後一個月才說場次不夠，交通部竟然答應延後，就像是學生明天要期末考，結果考試前告訴學校來不及準備，因此可以等到他準備好再考，太不合理。
中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，交通部自行延長執法，全國8.7萬名駕駛不能接受，隨時可能再上街抗議，政府好不容易將計程車和租賃車兩業分割清楚，如今又延後執法，對兩業來說都是傷害很大，他們要求交通部暫停「延緩執法」，10月6日應如期實施。
鄭力嘉也呼籲，交通部針對多元化計程車修法開放預告費率，這點必須謹慎處理，因為計程車計費表是經過國家檢驗，如果APP預告費率變成由業者取決，對消費者、駕駛都沒有保障。
(中時 )
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