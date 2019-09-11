美國駐阿富汗首都喀布爾大使館今天遭火箭襲擊，事發當時剛過午夜零時幾分鐘，正好是美國911恐攻18週年，不過，爆炸發生一小時後美使館人員宣布警報解除，未通報人員傷亡。

美聯社報導，零時過後不久，喀布爾（Kabul）市中心冒出一縷煙霧，隨後警鳴聲大作清晰可聞；美國大使館內，工作人員從擴音器聽到示警訊息：「大使館建築發生因火箭引發的爆炸。」

阿富汗官方尚未對此事件置評。距離事發地點不遠的北大西洋公約組織（NATO）使節團同樣表示沒有人員傷亡。

美國總統川普上週末突然取消與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）的會談，原本即將拍板定案、可望終結美國最長戰爭的協議也隨之破局。今天在喀布爾的爆炸案是取消會談後，阿國首都首宗大型攻擊。

對喀布爾來說，911週年是個敏感的日子。2001年恐攻事件發生不久，美國為首的聯軍入侵阿富汗，推翻窩藏恐攻首腦、蓋達組織領袖賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班。

(中央社)