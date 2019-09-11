友台立場鮮明的美國國家安全顧問波頓10日遭總統川普炒魷魚，震驚華府政壇。據紐約時報報導，他與川普北韓與伊朗等外交政策上意見不合，而川普與阿富汗神學士談和正是讓他免職的最後一根稻草；除了政策不合之外，也有傳聞波頓曾在川普決策後破壞政策執行，令川普火大。

美國國家安全顧問波頓遭總統川普炒魷魚，據外媒報導，他與川普北韓與伊朗等外交政策上意見不合，也有傳聞波頓曾在川普決策後破壞政策執行，令川普火大。

紐約時報報導指出，川普10日在推特上宣布開除波頓，並表示「我和政府其他人士都很不苟同他的許多建議，白宮未來不再需要他，因此我要求約翰（波頓）辭職，辭呈已於今早遞出」。波頓則在推特上稱，是他自己主動請辭，反而是川普要「明天再說」。華爾街日報引述未具名知情人士說法報導，川普赴北卡羅來納州造勢場合前，與波頓為了阿富汗激烈爭論，波頓當場開口請辭。

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

紐時報導，近幾個月川普與波頓在重大外交政策路線上的分歧日益明顯。波頓認為北韓與伊朗等令美國頭痛的國家不值得信任，川普卻與這些國家尋求外交突破，令波頓等政府內部鷹派人士十分苦惱。過去一週，波頓極力阻止川普與阿富汗民兵組織塔利班簽署和平協議，川普最後關頭取消原訂在大衛營舉行的會談，核心幕僚不滿波頓從中作梗。

在北韓方面，北韓領導人金正恩與川普在越南舉行高峰會時，波頓提出許多令金正恩無法接受的要求，導致川金會破局。此後，金正恩拒絕放棄核武且持續試射飛彈，川普仍持續向金正恩示好，兩人6月底在南北韓非軍事區會面時，波頓未隨行。

至於伊朗方面，在伊朗6月時據稱擊落美國一架無人偵察機，川普最後關頭取消以空襲反擊伊朗的計畫，與波頓立場相左。伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的顧問艾希納推文表示，美國總統川普今天開除國家安全顧問波頓，顯示華府對伊朗「最大施壓策略」失敗。

此外，川普政府團隊中，除了川普對波頓不滿，連國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也說過去多次與波頓在政策上意見不合，如在阿富汗問題上，波頓反對與塔利班會談，但蓬佩奧一週前卻說，經與塔利班好戰分子的談判，協議「原則上」已達成。CNN先前曾報導，蓬佩奧認為波頓超越了國安顧問的角色，是在侵犯他作為國家最高外交政策官的職權；一位消息人士說，「好像波頓正在扮演國務卿」。

波頓是華府知名鷹派人物，一向主張對陸強硬，力挺台抗陸。今年3月底，中共兩架軍機越過台海中線，波頓隨後在推特發文力挺台灣，指中共軍事挑釁不會贏得台灣民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定，「台灣關係法與我們的承諾更加清晰」。

(中時電子報)