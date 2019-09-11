老年人口激增，新北市長侯友宜11日宣布，將在三重碧華國中舊址打造「銀新未來城」，參考新加坡經驗，規畫食衣住行育樂醫養綜合園區，明年展開招商最快2025年啟用；另將在積穗國中旁空地打造老人住宿、醫療服務的「銀新生活宅」。新北市長侯友宜表示，透過智慧醫療、運動營養與在地安養三面向，讓市民安居樂業，也將在今年規畫到新加坡參訪，了解實際運作情形，供新北參考。

衛生局長陳潤秋11日市政會議表示，新北市65歲以上人口達56萬，讓老人家能夠安心居住，又能夠在社區附近擁有醫療資源、購物商場、生活空間及便利交通，是老年安養重要的一環。

陳潤秋說，碧華國中舊校址占地2.9公頃將打造為「銀新未來城」，此模式主要參考新加坡All in on的青銀共居社區，除了提供托老、托幼、醫療外，還包括購物商場與停車場等多功能社區。目前全案正在可行性評估，預計明年展開招商，將採BOT模式開發。

另外中和積穗國中旁國有地為「銀新生活宅」，則是參考日本模式，結合長照、托老及育幼、醫療、居家照護為主的複合式住宅，讓不管是健康、亞健康與失能長者都能獲得妥當的照顧。

「願景要落實！」侯友宜也指出，新北市要在2022年前要再新增2025病床，4年內成立10所智能衛生所，並且在偏鄉完成6個區域的衛生所遠距醫養照護，以智能遠距照護科技，突破長照人力荒、解決高齡社會醫療照護，不只照顧長者，而是照顧市民。

(中時 )