2019.09.10新聞深喉嚨 雙雙提前巧變擦身而過 馬韓同框失敗美麗錯誤！

8日新北市三重35萬挺韓造勢，前總統馬英九因致詞過久遭「韓粉」噓下台。昨日（10）出席國民黨活動，外界原盼兩人「同框」，最終仍錯過；馬辦表示，馬另有要事必須提前離開。媒體人陳揮文直言，馬身為卸任元首，有什麼是比跟韓見面更重要的事？不然說出來給大家聽聽啊。

陳揮文在《中天新聞》政論節目《新聞深喉嚨》表示，在座媒體人黃暐瀚與馬英九有公交私誼，所以很抱歉他不認同黃的緩頰。陳直言：「我不相信馬英九卸任總統的身分，今天晚上會有什麼比跟韓國瑜見面更重要的行程！我是不相信！你也知道有裂痕，你也知道大家見縫插針，你也知道韓國瑜特地提早來，你有什麼事情你不能等幾分鐘？」

不僅如此，陳揮文更痛批：「你說真的有很重要的行程……如果事蔡總統我就不敢質疑了，因為他是現任總統，馬英九都卸任了！不然你告訴我你去哪裡？有比跟韓國瑜見面更重要？我……我真的不相信！」

陳揮文進一步指出，歸根究柢，9月8日確實是韓的錯，因為是韓國瑜競選辦公室處理不周，但韓也扛了，他也跟馬總英九道歉了；但9月10日就是馬的錯了！因為韓特地提早來等馬盼能跟馬見上一面，馬卻給綠媒、1450抹黑的機會。總結而言，「韓辦完勝馬辦」。

(中時電子報)