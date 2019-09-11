前立委高潞以用因助理申請經濟部補助，違反利益迴避原則，高潞遭時代力量開除黨籍，喪失不分區立委資格，遺缺由台大經濟系教授鄭秀玲遞補。立法院今上午舉行宣誓就職儀式，鄭秀玲表示，接下來將與公民團體一起合作，督促政府推動有利於精進民主和法治體系、國人安居樂業的政策，擬聚焦於內政、財經、教育和科技等4大政策相關議題。

鄭秀玲指出，蔡總統及其執政團隊3年多來在國防及外交表現亮眼，今年聯合國「全球幸福指數報告」評比排名，台灣幸福指數位居亞洲第2，僅次於阿拉伯聯合大公國，台灣絕對不是又老又窮。

鄭秀玲話鋒一轉，認為當前執政團隊在內政上有許多待改善空間，尤其是國際政治經濟情勢詭譎的關鍵時刻，應更多專注於思考人民福祉，減少內耗於個人的利益算計與鬥爭，雖然剩於立委任期僅4個月，會秉持財經專業及良知認真審查下年度總預算，希望納稅人的錢能更有效率地運用。

(中時 )