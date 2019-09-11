國民黨2020總統提名人韓國瑜昨北上參加北市里長服務促進會授證典禮，對於外界質疑嗆黨內同志的前立委丁守中，參選台北市長為例，痛批他的「佛系打法」不講話不做事也沒有動作，什麼都不弄。對此，韓今天也在臉書PO文還原整件事的內容。

韓國瑜今在臉書PO文稱，國民黨過去兩次台北市市長選舉失利的遺憾和教訓其實並不遙遠。「我今天特別在本黨台北市里長服務促進會授證典禮上，深切沈重且憂心不已地跟大家回顧過去這兩次首都敗選的歷史教訓」。

韓解釋，2014年，我們派出連勝文這麼年輕、優秀、又敢衝的黨內中堅代表中國國民黨參選台北市市長，一開始聲勢如日中天，但很快地我們對手就展開鋪天蓋地的攻擊、污衊、和標籤化，甚至公然用一個極其惡劣的外號霸凌他，並且放出耳語：為什麼不提名丁守中？於是，支持者產生了動搖，於是，我們輸了。

他說，2018年，這次，我們提名了丁守中，然後歷史以類似的態勢再次重演。我們丁守中形象端正清新、學養兼備，是一時之選、獲得一致支持。但是，很快地，我們敦厚老實的丁教授被貼上一個「佛系」標籤、說他溫吞軟弱，然後耳語：為什麼不提名蔣萬安？於是，我們又輸了。

他回顧說，看看今天的台北，再多的後悔和扼腕，也喚不回過去這幾年的時光、也找不回台北這幾年可能錯過的發展。因為，後悔是永遠的。

韓國瑜強調，2019年的今天，我們正站在同樣歷史複製與貼上的階段，鋪天蓋地的打擊、污衊、標籤化，然後散佈耳語：為什麼不提名朱立倫？為什麼不提名周錫瑋、張亞中？

韓國瑜再度呼籲，「我們還要永遠地後悔嗎？」面對2020的大選，我們的支持者應該學到了，對手希望我們信心動搖、希望我們自我懷疑、希望我們槍口對內、希望我們不要贏。但是，這次我們一定要贏。我們要贏回台灣、贏回中華民國、贏回一個和平繁榮的未來。我們要贏，不要受騙上當、再次陷入永遠的後悔。

(中時電子報)