觀光飯店搶攻餐飲商機，活動愈辦愈大，也愈辦愈熱鬧，為復刻每年秋天德國慕尼黑舉辦的「啤酒節」(Oktoberfest)，台北晶華酒店邀請旅臺的德國餐飲達人麥可溫德(Michael Wendel)客座，推出為期長達一個月的「德國酒食嘉年華」，活動分3三大部分進行：1.10月2日和3日在三樓宴會廳舉辦「Oktoberfest Party德國啤酒節派對」，2.10月5日至31日於1樓自助餐廳「柏麗廳」推出，3.10月5日至31日同步在地下二樓麗晶精品挑高區的「德國啤酒節市集」，台北晶華酒店欲以「全台規模最大的德國啤酒節」的訴求以廣招徠。

將在台北晶華酒店3樓宴會廳舉辦的「Oktoberfest Party德國啤酒節派對」，除有各式德國美食與啤酒，晶華酒店更布置了巴伐利亞大帳篷，襯著慕尼黑樂團的歡樂樂音，讓客人完整體驗德國人狂歡過節的氣圍。派對餐價每桌8人為16,800元，等於另類「德國式辦桌」。為了拚出業績，晶華並推出早優惠，即日起至9月20日前下訂者，享85折優惠。9月15日前預訂一桌以上、並完成付款者，另可參加抽獎活動。

起源於1810年10月的慕尼黑啤酒節，英文名稱Oktoberfest，是結合了十月October以及節慶Festival兩個字而成，也有十月啤酒節之稱，歷史上的第一場啤酒節派對是巴伐利亞邦的路德維希王子迎娶泰瑞莎公主的大型婚禮慶典，皇室與城邦的人民聚集在慕尼黑知名的特蕾西亞草地廣場(Theresien Wies Plaz)上進行熱鬧的馬術比賽，由於10月也是德國大麥、啤酒花豐收的時節，大夥也在派對上飲酒狂歡慶豐年，之後的每一年，人們都會在辛勤工作了一整年後，趁著這個聚會歡聚一堂、共享美食、痛快喝酒、並唱歌跳舞度過同樂時光，這種充滿在地文化特色的歡慶氛圍逐漸享外擴散，活動規模越來越大、參與人數越來越多，不只是慕尼黑當地的年度盛事，每年吸引了全球各地超過600萬名的觀光客前往共襄盛舉。

台北晶華酒店今年首次推出的「德國酒食嘉年華」，是由連續在台主辦德國啤酒節19年的德籍美食主廚--麥可溫德(Michael Wendel)主導，將這流傳近3世紀的飲食文化首次帶進五星酒店；三樓宴會廳的「德國啤酒節派對」現場提供德式冷肉乳酪盤、啤酒燉豬肉、德式烤豬腳、啤酒節烘烤半雞、德式冷肉乳酪盤…等應景佳餚以及特色獨具的德國艾丁格啤酒；場地佈置上也是匠心獨具的將巴伐利亞垂吊掛飾、啤酒節專用桌椅…等空運來台，晶華更重金禮聘曾在美國、法國、荷蘭等地啤酒節演出的巴伐利亞特快車樂團(Bavaria Show Express)現場演唱，團員身著德國傳統服飾、透過歡樂的曲風，以及特色獨具的阿爾卑斯山長號炒熱氣氛，希望完整傳遞德國啤酒節的氛圍。

晶華「栢麗廳」活動精間餐檯上則有超過20款麥可主廚設計的佳餚，其中最具特色的是德國啤酒節的經典招牌菜〈皇家婚禮湯〉，自1810年路德維希王子的婚禮時提供給賓客享用後便流傳至今，在啤酒節時品嚐格外有意義。「栢麗廳」午餐平日1,180元，週末假日1,480元；晚餐平日1,380元、週末假日1,480元 。

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