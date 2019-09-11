美國總統川普在處理北韓、伊朗、阿富汗與俄羅斯等外交政策挑戰上與強硬派幕僚不合，今天宣布開除國安顧問波頓。國務卿蓬佩奧提醒，全球領袖不應假設美國政策將有重大變化。

波頓（John Bolton）是美國外交政策的鷹派大將，也是敦促川普對伊朗採取強硬立場的軍師，最為人所知的是他敦促共和黨籍的川普走上更強硬的路線。波頓是川普第3位國家安全顧問。

川普突然宣布撤換波頓後，美國國會議員、官員與政策分析家和外交盟友馬上發表評論：

● 聯邦參議院外交委員會的重量級共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）告訴記者：「我很喜歡波頓，跟他共事時非常順利，我覺得他做得很好。但最終這是總統的決定，他有權選擇待在他身邊的人。」

● 參議院外交委員會民主黨大老梅南德茲（Bob Menendez）告訴記者：「這象徵總統川普的風格。他希望身邊的人唯命是從。在很多議題上，我可能不同意波頓大使的意見，還有他的好戰觀點，但與他有關的一件事是，他顯然有時候會提出反對觀點供川普參考，而這不是總統要的。」

● 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在白宮向記者表示：「我不認為全球各地的領袖應該假設，因為我們之中有人離開，總統川普的外交政策將出現重大改變…有很多時候波頓大使跟我意見不合，這是肯定的，但很多跟我接觸過的人也是這樣。」

● 德國國會外交政策委員會主席、德國總理梅克爾所屬基督教民主黨（Christian Democratic Union）的資深國會議員洛特根（Norbert Roettgen）告訴路透社：「這是一個機會，尤其是跨大西洋關係。」

● 國際危機組織（International Crisis Group）負責聯合國事務主任高恩（Richard Gowan）在聲明中指出：「波頓把他對聯合國和諸如國際危機組織等國際機構的不滿帶到白宮。在他任內，美國已經確保聯合國在利比亞與委內瑞拉等危機上已被邊緣化。在波頓就任前，川普政府對多邊主義持懷疑態度；波頓離開後，川普更不可能欣然接受多邊主義。不過，美國現在可以花較少時間與精力在削弱聯合國組織上。」

● 美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）資深主任、北韓專家卡吉亞尼斯（Harry Kazianis）在電子郵件中說：「對於像我這種想讓美國外交政策走回更克制與實際路線的人來說，開除波頓是早就該做的事，是川普團隊的明智之舉。川普現在可以尋覓合適的國安顧問人選，這個人選的立場是反對發動戰爭改變政權、減少關注中東事務，以某種外交軌道與北韓交涉，以及更加關注中國崛起。」

● 參議院外交委員會民主黨聯邦參議員卡定（Ben Cardin）告訴路透社：「一般而言，對於這種事，我都會說感到『驚訝』，但今日在這任政府治理下，什麼事情都不意外。波頓先生與我在很多議題上不合。但他坦率直接，他熟知局勢脈動。我確信他跟總統說明過當前的情勢發展。總統可能不想聽。如果總統因為忠言逆耳而不想接受專業建議，那真的很可惜。」

● 角逐2020年民主黨總統初選的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）在推特寫道：「問題人物離開了，專制主義根源還在。」

● 參議院外交委員會民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）在聲明中說：「美國領導層峰如走馬燈般來來去去，重挫我國家安全；在我們的外交政策制度分崩離析時，盟友現在轉向更穩定的國家靠攏，像是中國與俄羅斯。任命波頓擔任國安顧問是錯誤的選擇，但在這種不穩情況下還是有一線希望，那就是更少人會在總統耳邊鼓吹打仗。不過，只要每個人的烏紗帽可能不保，任何人才都不敢接下美國國安顧問職務。」

● 共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）在聲明中表示：「跟其他歷任總統一樣，總統川普有權挑選國安顧問人選，我希望總統能選擇具有豐富國安背景與世界觀的人，認為在世界秩序下美國力量是無可取代的，維持強盛比軟弱好。」稍早被問到白宮現在由誰向美國盟友發言時，葛蘭姆說：「可能是川普。」

(中央社)