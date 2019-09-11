印度新德里英蒂拉．甘地國際機場（Indira Gandhi International Airport）安檢門日前出現一場騷動，一名坐著輪椅的老人不願配合機場安檢引起側目，機場人員隨後識破老人實際上是一名32歲男子假扮而成。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，8日一名穿著白長袍、頭巾、蓄著白長鬍鬚的老人坐著輪椅出現在新德里英蒂拉．甘地國際機場，他預計搭乘當晚10時45分的飛機飛往紐約。不過到了安檢門，他似乎不願配合搜身，安檢人員要求他從輪椅上站起來，他回應無法站立，隨後安檢人員又問是否需要幫忙，他才不情願地起身，就在這時老人露出了破綻，機場人員發現，儘管男子的鬍鬚、頭髮都是白色的，根部卻呈現黑色，和安檢人員對話時，他也不斷迴避對方的眼睛。
安檢人員隨後要求查看護照，證件上寫著男子出生於1938年，換句話說現在已經81歲了，不過官員愈發懷疑，因為男子的皮膚看來一點也不像81歲，繼續盤問下才發現他真實年紀只有32歲，是一名住在西部古茶拉底省（Gujarat）的印度公民，他隨後被以持有假護照為由送交移民局。
目前並不清楚男子為何要喬扮成老人赴美。
(中時電子報)
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