交通部台鐵局為整合列車運轉維修資訊，以可攜式資訊設備整合雲端資訊傳輸智慧科技，投入2400餘萬規劃建置「行動裝置管理系統」，將司機員運轉手冊與運轉資料及檢修人員車輛維修等手冊數位、電子化，使機班及檢修同仁即可以平板等電子設備查詢，不只快速也可響應環保。

台鐵局表示，為以資訊設備整合資訊，在「鐵路行車安全六年改善計畫」子項案件下，於2018年公開招標並完成購置，執行費用2400多萬，規劃建置「行動裝置管理系統」（MDM系統）。

台鐵局表示，目前已完成司機員排班APP輔助軟體、運轉規章及各車型故障手冊之電子書提供給司機員及維修人員使用。後續能連接後端之維修資訊管理系統及決策支援系統，可即時提供故障排除及問題處理資訊，以增加作業效率。

台鐵局指出，該系統將司機員運轉手冊與運轉資料及檢修人員車輛維修等手冊電子化，使機班及檢修同仁可輔以攜帶平板代替書面查詢，可快速搜尋查得業務所需相關知識參考，並可降低紙張使用進而響應環保，邁向「標準化」、「數位化」及「智慧化」之目標。

未來經由整合及大數據分析後，另外加入動態影像教學可協助司機員及維修人員故障之診斷與排除。同時透過保密權限設定有效控管數位資訊安全。後續擴充方面，將規劃司機員資訊回報輔助系統、檢修安全回報系統、階段性購置平板電腦及培育數位人才，以逐步達成運轉維修數位資訊化之目標，有效發揮系統功效，提升作業效率及品質。

(中時 )