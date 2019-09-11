食藥署今（11）日表示，將啟動「108年度伙食包暨便當餐飲業稽查抽驗專案」，會同地方政府衛生局針對伙食包及便當等餐飲業者加強稽查，若違反GHP（食品良好衛生規範準則）且不改正者，將開罰6萬～2億元罰鍰。

食藥署說，伙食包業者、便當餐飲店及自助餐飲店提供快速且多樣化食品供日漸增多之外食族群消費選購，若餐食保存失當或供餐之衛生管理不足等易發生食品安全問題，甚至引發食品中毒案件，因此啟動年度稽查。

食藥署解釋，稽查重點除了「食品業者登錄、GHP、產品責任險」外，也將落實查核「牛肉原產地」、「基因改造食品」標示之符合性，同時加強原料、半成品及成品等抽驗，如生鮮蔬菜或肉品檢驗相關農藥殘留與動物用藥殘留、複合式餐食和現場供應之飲品等檢驗衛生標準、加工食品抽驗食品添加物。

食藥署也呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，以維護消費者飲食衛生安全，若食品業者登錄不實、食品添加物未依食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，將開罰3萬元～300萬元罰鍰。

(工商 )