公民監督國會聯盟今(11)日召開記者會指出，立法院為積極推展國會外交，參與國際事務及國會交流活動，每年編列2260萬的國會交流事務費，每位立委每年可申請2次，共計獲得20萬的經費補助，但卻不用實報實銷，只要附上機票、護照、出入境證明就可以請款，甚至出現立委花半天去港澳一趟就可以拿到數十萬補助的現象，因此要求立委國會交流事務費採實報實銷制，並公開申請委員、核銷費用表與交流事由。

公督盟執行長張宏林質疑，從2016年到2019年上半年，立法院一共核銷出了5680萬的「國會交流事務費」，卻連一份報告都沒有，連是哪位立委申請都沒有公開，相較之下，市議員考察則需要公開出席人員名單、地點、日期與目的。

公督盟理事長吳鯤魯也指出，如今公務員出國考察，考察報告都公開上網了。

公督盟常務理事楊聰榮表示，政府外交有很多機密事務，但國會外交是人民選出的代表跟外國交流，多數行程應該可以公開，加上現在政府如果現在要推動外國人代理法，跟外國人的關係要公開透明， 立委出訪首先要透明公開。

公督盟副執行長田君陽也指出，屏東縣議會曾建議將「地方民意代表出國考察費」比照「立法院國會外交事務經費」之核銷方式，只需檢附機票票根或登機證正本即可辦理核銷案，不過被內政部拒絕，凸顯地方民代十分羨慕立委的核銷辦法，敬告立法院不要再用兩套標準審查預算。

(中時 )