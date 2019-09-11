三重區國民黨總統參選人韓國瑜8日舉辦初選過後首場大型造勢活動，去年九合一大選時的「國瑜夜市」也盛況再現，每個攤位前都擠滿人。（資料照,黃世麒攝）

國民黨2020總統參選人韓國瑜8日在新北三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」造勢活動，現場擠滿35萬人相挺。國民黨桃園市議員涂權吉受訪時說，看到35萬人出來相挺國民黨2020參選人韓國瑜，等於告訴郭台銘，「你出來也不會當選」，如果沒有新北的成功造勢，任由媒體繼續操作，很多人相信郭是第二名，選票就會流向郭，現在新北三重成功造勢，證明媒體說韓第三名，那是不可能。

據《中評社》，韓國瑜8日在新北舉辦造勢活動，宣布來了35萬的支持者，活動本身代表哪種意義？國民黨桃園市議員涂權吉受訪表示，挺韓國瑜的民眾，用行動來證明，不會相信與接受媒體的假民調，韓到每個宮廟都是擠得水泄不通，那種支持力道，根本不輸給當年馬英九，說韓民調是第三名，根本沒有人相信。

涂權吉去年首次參選市議員，桃園楊梅區最高票當選，他也是「KMT青年問政連線」成員。他說，打開電視，看看哪家新聞台評論韓國瑜的造勢，就知道媒體立場在哪裡，現在選民真的變聰明，不會受到媒體控制與左右。

對於郭台銘參選議題，他也認為，支持郭台銘，通常討厭韓國瑜，就算郭不出來也不會投給韓，可能投給蔡英文，或者放棄不投票，如果郭台銘真正退黨，支持國民黨的人或者反蔡英文，就是選擇支持韓國瑜。

涂權吉並不覺得郭台銘退黨之後，能夠當選，理由是，韓陣營在新北辦首場造勢，目的就是塑造藍綠對決，反蔡英文的票，會投給韓也不會跑到郭，目的是不希望蔡繼續執政。之前到南部，以為南部鄉親都挺蔡英文，結果發現，只要從事觀光產業，都不希望蔡連任，不然他們都沒飯吃，反蔡投票，就看韓氣勢，自然到明年元月11日之前，不能輸給別人。

他說，新北三重的大造勢，在於告訴郭台銘，「你出來也不會當選」，如果沒有新北的成功造勢，任由媒體繼續操作，很多人相信郭是第二名，選票就會流向郭，現在新北三重成功造勢，證明媒體說韓第三名，那是不可能，蔡到地方宮廟參香，也沒那麼多的人潮，更何況郭台銘，也沒有這樣本事。

(中時電子報)