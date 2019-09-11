香港信報報導，美國商務部10日聲明，由於大陸進口瓷磚有不公平補貼情形，擬對商品課徵103.77％至222.24％的反補貼稅。

美國商務部，將對來自天古國際貿易有限公司（ Temgoo International Trading Ltd）的瓷磚徵收222.24％的初步反補貼稅，對其他大陸瓷磚出口商和生產商徵收103.77％的初步反補貼稅。

由於收到8家美國瓷磚生產商聯合請願，美國商務部5月對大陸進口瓷磚展開反補貼和反傾銷調查，而這項調查的終裁結果預計在2020年1月21日出爐。

(工商 )