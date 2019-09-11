美擬對陸進口瓷磚課徵反補貼稅 14:332019/09/11 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，美國商務部10日聲明，由於大陸進口瓷磚有不公平補貼情形，擬對商品課徵103.77％至222.24％的反補貼稅。 美國商務部，將對來自天古國際貿易有限公司（ Temgoo International Trading Ltd）的瓷磚徵收222.24％的初步反補貼稅，對其他大陸瓷磚出口商和生產商徵收103.77％的初步反補貼稅。 由於收到8家美國瓷磚生產商聯合請願，美國商務部5月對大陸進口瓷磚展開反補貼和反傾銷調查，而這項調查的終裁結果預計在2020年1月21日出爐。 (工商 ) #瓷磚 #補貼 #美國 #中國 #商務部 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－積極轉型 不再只是世界的代工 04:092019/09/08 全球財經 又有特權了！「世界12強棒球錦標賽」開賣 中信卡明起搶先購 19:032019/09/09 財經 中國聯通攜手中國電信 共建5G網路 21:392019/09/09 財經 本年度住宅補貼申請逾9萬戶 預計12月底核定 14:272019/09/10 政治 租金補貼超過9萬戶申請 各縣市進行評點審核 15:322019/09/10 財經 陸商務部：願進口更多日本產品 22:212019/09/10 財經 租金補貼申請逾9萬戶 今年最踴躍 04:102019/09/11 金融．稅務 《國際產業》美將對中國瓷磚祭出反補貼稅，初步稅率高達222％ 11:082019/09/11 財經 最高5千單身婚育租金補貼 僅5740戶申請 12:302019/09/11 政治 稅率最高222％！美要對陸這產品下痛手 14:162019/09/11 國際 國際熱門新聞 專扯後腿？波頓遭川普炒魷魚 導火線曝光了 - 國際 稅率最高222％！美要對陸這產品下痛手 - 時事 不打了！華為撤回美扣押設備控訴 原因曝光了 - 國際 看誰厲害！波頓辭職信比川普推文還乾脆 - 國際 專家：陸會打贏貿易戰 7年甩美技術獨立 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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